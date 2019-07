Tennisspieler Mischa Zverev hat erstmals seit rund einem Jahr wieder ein Viertelfinale auf der ATP-Tour erreicht.

Der 31-Jährige bezwang im Achtelfinale des Rasenturniers in Newport/Rhode Island den Argentinier Guido Andreozzi 6:4, 6:4 und feierte seinen dritten Sieg auf der Tour überhaupt in diesem Jahr.

In der Runde der letzten Acht, in der der Hamburger zuletzt im Juli vergangenen Jahres in Atlanta/USA gestanden hatte, trifft er auf den Spanier Marcel Granollers.

Der ältere Bruder von Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev ist der einzige deutsche Starter bei der mit rund 650.000 Dollar (580.000 Euro) dotierten Veranstaltung.