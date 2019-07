vergrößernverkleinern Andy Murray gibt an der Seite von Serena Williams sein Comeback in Wimbledon © Getty Images

Andy Murray gibt in Wimbledon im Mixed an der Seite von Superstart Serena Williams sein Comeback. Für Williams ist es das erste Mixed in Wimbledon seit 1998.