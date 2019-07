vergrößernverkleinern Ashleigh Barty unterliegt im Achtelfinale von Wimbledon der US-Amerikanerin Alison Riske © Getty Images

French-Open-Siegerin Ashleigh Barty scheidet in Wimbledon überraschend im Achtelfinale aus. Dabei startet sie in ihr Match sensationell mit vier Assen in Folge.