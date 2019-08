vergrößernverkleinern Kevin Krawietz und Andreas Mies stehen bei den US Open im Achtelfinale © Getty Images

Kevin Krawietz und Andreas Mies erreichen bei den US Open in New York das Achtelfinale. Die deutschen French-Open-Sieger lassen einem US-Doppel keine Chance.