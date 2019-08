vergrößernverkleinern Dominik Köpfer steht im Hauptfeld der US Open © Getty Images

Dominik Köpfer und Tobias Kamke schaffen in der Qualifikation den Sprung ins Hauptfeld der US Open. Anna-Lena Friedsam scheitert an einer US-Amerikanerin.