Nächster Star sagt für US Open ab

vergrößernverkleinern Milos Raonic gilt als Aufschlagsspezialist © Getty Images

Die Absagenflut bei den US Open geht weiter. Nun muss der Kanadier Milos Raonic passen. Er laboriert an einer Verletzung am Gesäß.