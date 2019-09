Alexander Zverev hat bei den US Open sein erstes Viertelfinale klar verpasst.

Der ATP-Champion aus Hamburg musste sich am Montag dem Argentinier Diego Schwartzman nach einer fehlerbehafteten Vorstellung verdient mit 6:3, 2:6, 4:6, 3:6 geschlagen geben.

Bereits das Erreichen des Achtelfinales war Zverevs bestes Ergebnis in New York, aber einmal mehr blieb dem ATP-Weltmeister der Durchbruch bei einem Grand-Slam verwehrt. Die zwei Viertelfinals bei den French Open in Paris 2018 und 2019 bleiben seine besten Ergebnisse bei den vier großen Events.

Auch Berrettini im Viertelfinale

Damit finden die Viertelfinals bei den US Open ohne deutsche Beteiligung statt. Zuvor war bei den Damen Julia Görges als letzte Deutsche ebenfalls im Achtelfinale ausgeschieden.

Neben Schwartzman steht auch Matteo Berrettini im Viertelfinale. Der Italiener gewann 6:1, 6:4, 7:6 (8:6) gegen den Russen Andrej Rublew.