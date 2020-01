Die frühere Weltranglistenerste Maria Sharapova hat eine Wildcard für die Australian Open (20. Januar bis 2. Februar) erhalten.

Dies teilten die Veranstalter am Mittwoch mit.

Die 32-Jahre alte Russin hatte in der vergangenen Saison mit hartnäckigen Schulterproblemen zu kämpfen und ist in der Weltrangliste auf Platz 147 abgerutscht.

Sharapova mit Auftaktniederlage in Brisbane

Sharapova, die bei ihrem Erstrunden-Aus in Brisbane am Dienstag gegen die US-Amerikanerin Jennifer Brady ihr erstes Match seit der Auftaktniederlage bei den US Open im August gegen Serena Williams (USA) bestritt, hatte das Grand Slam Down Under 2008 gewonnen.

"Ich habe gegen Ende des Matches definitiv an Geschwindigkeit und Kraft verloren, aber das kommt mit der Zeit. Ich muss damit Geduld haben", sagte die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin nach ihrem Comeback in Brisbane.

Sharapova klagt über Benachteiligung

Zudem übte sie Kritik am Stellenwert des Turniers, das ihrer Meinung nach im Vergleich zum parallel ausgetragenen ATP Cup der Männer benachteiligt werde.

"Es fühlt sich ein bisschen an wie ein Second-Hand-Event", sagte Sharapova. Schon am Dienstag hatte sich die frühere US-Open-Siegerin Sloane Stephens beschwert.

Die Matches der Frauen finden in Brisbane auf den kleineren Plätzen statt, während der Center Court bislang den Männern vorbehalten war.