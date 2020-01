Die an Nummer zwei gesetzten Timea Babos (Ungarn) und Kristina Mladenovic (Frankreich) haben bei den Australian Open den Titel im Damen-Doppel gewonnen. Im Endspiel in der Rod Laver Arena in Melbourne besiegten sie die topgesetzten Hsieh Su-Wei/Barbora Strycova (Taiwan/Tschechien) mit 6:2, 6:1.

Für Babos/Mladenovic war es der dritte gemeinsame Titel bei einem Grand Slam nach den Australian Open 2018 und den French Open 2019. Hsieh/Strycova hatten im vergangenen Jahr in Wimbledon gewonnen.

DAZN gratis testen und Tennis-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Die Siegerinnen erhielten ein Preisgeld von 760.000 Australischen Dollar (463.000 Euro), die Verliererinnen teilen sich immerhin noch 380.000 Dollar (231.500).