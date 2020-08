vergrößernverkleinern Bianca Andreescu gewann im Vorjahr die US Open © Imago

Nächste Absage für das Tennis-Highlight in New York: Mit Bianca Andreescu verzichtet auch die Titelverteidigerin auf ihre Teilnahme an den US Open.