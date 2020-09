Rekordsieger Rafael Nadal ist bei den French Open im Eiltempo in die dritte Runde gestürmt.

Der zwölfmalige Paris-Champion ließ dem US-Amerikaner Mackenzie McDonald am Mittwoch nicht den Hauch einer Chance, nach nur 1:40 Stunden war das 6:1, 6:0, 6:3 des spanischen Topfavoriten perfekt. Nadals Gegner um den Einzug ins Achtelfinale ermitteln Kei Nishikori (Japan) und Stefano Travaglia (Italien).

Nur etwas mehr Mühe hatte US-Open-Sieger Dominic Thiem bei seinem Einzug in die dritte Runde. Der Österreicher, der in den vergangenen beiden Jahren in Paris jeweils erst im Finale an Nadal gescheitert war, bezwang den US-Amerikaner Jack Sock 6:1, 6:3, 7:6 (8:6) und trifft nun auf Casper Ruud (Norwegen). Im Tiebreak des dritten Durchgangs musste Thiem drei Satzbälle abwehren.

Nadal hatte schon bei seinem Dreisatzsieg in der ersten Runde über Jegor Gerassimow aus Belarus keinerlei Probleme gehabt. Der 34 Jahre alte Mallorquiner strebt in Roland Garros seinen 20. Grand-Slam-Titel an, mit dem er mit Rekordhalter Roger Federer (Schweiz) gleichziehen würde.