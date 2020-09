vergrößernverkleinern Alexander Zverev hat das Finale der US Open verloren © Getty Images

New York City - Alexander Zverev verliert das Finale der US Open in New York. Gegen Dominic Thiem muss sich der Deutsche nach einem dramatischen Fünf-Satz-Krimi geschlagen geben.