vergrößernverkleinern Alexander Zverev steht erstmals im Halbfinale der US Open © Getty Images

Am neunten Turniertag der US Open macht Alexander Zverev den erstmaligen Halbfinal-Einzug beim Turnier in Flushing Meadows perfekt. Sein Gegner verlangt ihm alles ab.