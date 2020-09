Bittere Pleite für Angelique Kerber!

Im Achtelfinale der US Open war für die 32-Jährige nach einer 0:2-Pleite (1:6,4:6) gegen Jennifer Brady Schluss. Die Deutsche Nummer 1 fand nie wirklich zu ihrem Spiel und ging bereits in Satz eins mit 1:6 unter. (US Open: Das Kerber-Aus zum Nachlesen im SPORT1-Ticker)

Egal, ob im eigenen Aufschlag oder Return, es ging nicht wirklich was zusammen bei Kerber. Lediglich drei von zwölf Returns beim ersten Aufschlag von Brady konnte Kerber in einen eigenen Punkt umsetzen.

Dazu zeigte sie sich bei eigenem Aufschlag im zweiten Service unsicher. Bei fünf zweiten Aufschlägen gelang ihr kein einziger Punkt.

Direkt zum Auftakt des zweiten Satzes musste sie das nächste Break hinnehmen und lag erneut früh mit 0:1 zurück. Zwar übte die dreimalige Grand-Slam-Siegerin anschließend Druck auf ihre Kontrahentin aus, konnte den Rückstand aber nicht mehr wettmachen.

Selbst zwei Verletzungsbehandlungen konnten die US-Amerikanerin in diesem Spiel nicht mehr stoppen. Damit steht Brady, die von Julia Görges' Ex-Coach Michael Geserer trainiert wird, im Viertelfinale der US Open.