Das Dameneinzel der US Open in New York hat bereits in der zweiten Runde seine Topfavoritin verloren.

Die Tschechin Karolina Pliskova, Nummer eins der Setzliste, verlor gegen die ungesetzte Französin Caroline Garcia mit 1:6, 6:7 (2:7). (Spielplan und Ergebnisse der US Open)

Damit ist Sofia Kenin (USA/Nr. 2) die am höchsten notierte Spielerin in New York. Sie trifft am Donnerstag in der zweiten Runde auf die Kanadierin Leylah Fernandez.

Die Australierin Ashleigh Barty und die Rumänin Simona Halep, Nummer eins und zwei der Weltrangliste, hatten wegen der Corona-Pandemie auf die Reise nach New York verzichtet.