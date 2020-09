Sensationeller Finaltriumph in New York: Laura Siegemund hat bei den US Open Tennisgeschichte geschrieben. Als erste Deutsche seit Claudia Kohde-Kilsch 1985 hat die 32-Jährige aus Metzingen den Doppelwettbewerb der Frauen gewonnen.

Mit ihrer Partnerin Vera Zvonareva aus Russland besiegte die Fed-Cup-Spielerin die an Nummer drei gesetzten Nicole Melichar/Xu Yifan (USA/China) mit 6:4, 6:4 in 1:19 Stunden Spielzeit.

Siegemund, die mit Zvonareva als ungesetztes Doppel ins Finale stürmte, hatte 2016 bei den US Open schon im Mixed triumphiert.

Siegemund phasenweise im Rausch

Nun schaltete sie mit ihrer Partnerin beim ersten gemeinsamen Turnier unter anderem die an Nummer sieben gesetzten Viktoria Asarenka/Sofia Kenin (Belarus/USA) und die an Position zwei geführten Titelverteidigerinnen Aryna Sabalenka/Elise Mertens (Belarus/Belgien) aus und verdiente sich den Auftritt im Arthur-Ashe-Stadion redlich.

Das deutsch-russische Duo startete hochkonzentriert und schaffte ein frühes Break zum 2:1. Anschließend brachte die wild entschlossene Siegemund ihr erstes Aufschlagspiel sicher durch. Sie und Zvonareva, die im Doppel bereits 2006 die US Open und 2012 die Australian Open gewinnen konnte, tauschten sich permanent aus und Siegemund spielte sich phasenweise in einen Rausch. Nach 41 Minuten war der erste Satz unter Dach und Fach.

Siegemund kommentierte dies mit einem durchdringenden "Ja".

Erster Sieg seit Kohde-Kilsch

Und Siegemund/Zvonareva legten nach. Die Deutsche arbeitete unermüdlich am Netz, machte den Punkt zum 1:0 im zweiten Satz - wieder war das schnelle Break da. Als Siegemund nach einem Ballwechsel kurz später den Ball von einer ihrer Gegnerinnen ins Kreuz bekam, zuckte sie nicht einmal, so sehr war sie im Tunnel. Doch ihre Gegnerinnen kämpften ebenfalls um jeden Punkt und wollten verhindern, dass Siegemund Kohde-Kilsch nachfolgt.

Die heute 56-Jährige wünschte Siegemund aus dem fernen Saarbrücken vor dem Finale viel Glück. "Ich drücke Laura fest die Daumen, dass sie den Titel wieder nach Deutschland holen kann", sagte Kohde-Kilsch, die einst gemeinsam mit der Tschechin Helena Sukova triumphierte, dem SID.

Siegemund suchte dagegen noch einmal nach Zerstreuung. Die zwei spielfreien Tage vor dem Finale nutzte sie auch, um vor dem großen Auftritt den Kopf frei zu bekommen, neue mentale Energie aufzubauen. "Ich war echt platt, da ich jeden Tag gespielt habe", sagte sie bei Eurosport.

Die Schwäbin, die einen Bachelorabschluss in Psychologie hat, lebt in ihrem Spiel auch von ihrem starken Willen, den sie im Finale stets bewies.