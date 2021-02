So etwas hat es in der Tennis-Historie noch nicht gegeben - und dürfte nicht nur die Beteiligten vor Ort eiskalt erwischt haben:

Mitten während der Partie zwischen Novak Djokovic gegen Taylor Fritz bei den Australian Open haben die Fans die Rod-Laver-Arena in Melbourne verlassen müssen.

Hintergrund sind die ab Mitternacht vor Ort in Kraft getretenen neuen Corona-Verordnungen. Der erneute Lockdown für die australische Metropole war wegen des Ausbruchs der britischen Corona-Mutation in einem Quarantäne-Hotel am Flughafen von Melbourne verhängt und gilt seit Freitag um 23.59 Uhr (Ortszeit).

Das Match wurde im vierten Satz beim Stand von 7:6 (7:1), 6:3, 3:6, 2:3 für Djokovic fortgesetzt - ohne Zuschauer, die nun für fünf Tage auf der Anlage im Melbourne Park verboten sind. Bislang waren bis zu 30.000 Besucher pro Tag gestattet, am Donnerstag kamen 21.010 Fans.

Kurios: Die Umsetzung des Lockdowns glich einem Rauswurf, nach einer Durchsage wurden die Zuschauer zügig Richtung Ausgang bewogen.

Der Djoker und Kontrahent Fritz gingen währenddessen gemeinsam vom Court in die Arena-Katakomben, kehrten danach aber binnen 15 Minuten zurück, um dann gemäß der Statuten ohne ein abermaliges Einschlagen das Spiel wieder aufznehmen.

