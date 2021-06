vergrößernverkleinern Ashleigh Barty steht in Paris in Runde zwei © Imago

SID Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Die Turnier-Mitfavoritin Ashleigh Barty steht bei den French Open in Paris in Runde zwei. Gegen eine US-Amerikanerin hat die Australierin aber ihre liebe Not.