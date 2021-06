Bittere Nachrichten für Tennis-Fans!

Mit Rafael Nadal verzichtet einer der größten Superstars des Sports auf seine Teilnahme an Wimbledon und Olympia.

Das gab der Rekord-Grand-Slam-Sieger am Donnerstag auf seinen Social-Media-Kanälen bekannt.

Nadal: "Ziel ist, meine Karriere zu verlängern"

Nadal, der bei den French Open vergangene Woche am späteren Sieger Novak Djokovic gescheitert war, wolle auf seinen Körper hören.

"Das Ziel ist, meine Karriere zu verlängern und weiter das zu tun, was mich glücklich macht. Dies ist auf dem höchsten Level wettzueifern und weiter für diese professionellen und persönlichen Ziele auf dem höchsten Wettkampf-Niveau zu kämpfen", schrieb Nadal.

Der Spanier weiter: "Die Tatsache, dass zwischen RG (Roland Garros, Anm. d. Red.) und Wimbledon nur zwei Wochen liegen, macht es meinem Körper nicht leichter, sich nach der stets anspruchsvollen Sandplatzsaison zu erholen. Es waren zwei Monate mit großer Anstrengung, und meine Entscheidung ist mittel- und langfristig gedacht."

Nadal hatte in Wimbledon 2008 und 2010 gewonnen.

Nadal bedauert Verzicht auf Olympia sehr

Der 13-malige French-Open-Sieger bedauerte vor allem seinen Verzicht auf die Olympischen Spiele. Sie hätten ihm "immer viel bedeutet" und "Priorität" in seinem Sportlerleben genossen.

Er habe dabei immer den "Spirit gefunden, den jeder Sportler auf der Welt leben möchte". Nadal nahm an drei Olympischen Spielen teil, 2008 in Peking gewann er Gold im Einzel, 2014 in Rio de Janeiro trug er bei der Eröffnungsfeier die spanische Fahne, "eine Ehre", wie er schrieb.

Der 35-Jährige ist der einzige der "Big 3", der bei Olympia bereits Gold im Einzel gewonnen hat. Djokovic und Roger Federer fehlt dieser Triumph noch.

