Paukenschlag durch Jan-Lennard Struff: Die 31 Jahre alte deutsche Nummer zwei hat in der ersten Runde der French Open den an Nummer sieben gesetzten Topspieler Andrej Rublew ausgeschaltet. Der Warsteiner setzte sich am Dienstag zum Auftakt seines 30. Grand Slams nach einer famosen Vorstellung mit 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 3:6, 6:4 durch.

Mit einem starken Aufschlagspiel und großer Aggressivität zermürbte der Davis-Cup-Spieler seinen zunehmend frustrierten russischen Gegner und brachte seinen ersten Erfolg bei einem Major gegen einen Spieler der Top-10 konzentriert zu Ende. Struff trifft nun in der zweiten Runde auf Facundo Bagnis (Argentinien) oder Benjamin Bonzi (Frankreich).

Struff ist nach Alexander Zverev (Hamburg) und Dominik Koepfer (Furtwangen) der dritte deutsche Profi, der im Einzel seine Auftakthürde nahm. Sein bisher bestes Resultat in Paris war ein Achtelfinaleinzug 2019.