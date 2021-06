Jan-Lennard Struff hat dem Weltranglistenzweiten Daniil Medwedew in Wimbledon zwar Paroli geboten, eine Überraschung aber verpasst. Der 31 Jahre alte Warsteiner verlor gegen den Australian-Open-Finalisten aus Russland 4:6, 1:6, 6:4, 6:7 (3:7).

Zuvor hatte sich Routinier Philipp Kohlschreiber bei seiner 16. Wimbledon-Teilnahme dem deutlich favorisierten Kanadier Denis Shapovalov nach einem Fünfsatz-Fight geschlagen geben müssen.

Zwar hatte Struff Medwedew zuletzt beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen in zwei Sätzen bezwungen. Dennoch hätte er sich ein "anderes Los gewünscht", wie er im Vorfeld bei Sky sagte: "Ich konnte es im ersten Moment nicht glauben und habe gedacht: Das kann doch nicht wahr sein." Direkt vor dem Start in Wimbledon hatte Medwedew auf Mallorca seinen ersten Rasentitel gewonnen.

Anzeige

Der 37 Jahre Augsburger Kohlschreiber agierte gegen den an Position zehn gesetzten Shapovalov auf Augenhöhe, unterlag aber mit 4:6, 6:4, 3:6, 7:5, 4:6.

Wegen Regens war die eigentlich für Montag angesetzte Partie auf Dienstag verlegt worden. Auch dann sorgte das typisch britische Wetter für eine rund vierstündige Unterbrechung.

Auch für Qualifikant Daniel Masur ist das Abenteuer Wimbledon nach dem Premieren-Auftritt im Hauptfeld schon wieder vorbei. Nachdem das Erstrundenmatch des 26 Jahre Münchner am Montag nach gewonnenem Startsatz wegen Dunkelheit abgebrochen wurde, verlor Masur am Dienstag gegen den Südkoreaner Kwon Soonwoo 7:6 (7:2), 3:6, 4:6, 4:6. Damit verpasste er das deutsche Zweitrundenduell mit Dominik Koepfer (Furtwangen).