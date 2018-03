Russlands Tennisstar Maria Scharapowa hat sich nach dem überraschenden Erstrunden-K.o. beim WTA-Turnier in Indian Wells von Trainer Sven Groeneveld getrennt. Dies erklärte die 30-Jährige, die in Kalifornien als zweimalige Siegerin bereits zum Auftakt an der Japanerin Naomi Osaka gescheitert war, am Freitag.

"Nach vier erfolgreichen und fordernden Jahren der Zusammenarbeit möchte ich Sven für seine unglaubliche Loyalität und, was noch viel wichtiger ist, für die Freundschaft danken, die sich entwickelt hat", teilte die fünfmalige Grand-Slam-Gewinnerin in einer Presseerklärung mit. Dennoch habe sie sich mit dem Niederländer darauf geeinigt, künftig getrennte Wege zu gehen.

Zweite Auftaktpleite für Scharapowa

Für Scharapowa war es in Indian Wells die zweite Auftaktpleite in Folge, nachdem sie beim Turnier in Dubai wegen einer Armverletzung nicht antreten konnte. Bei den Australian Open war die frühere Dopingsünderin, die 15 Monate wegen Meldonium-Missbrauchs gesperrt war, in der dritten Runde gegen die Kielerin Angelique Kerber ausgeschieden.