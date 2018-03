Carina Witthöft hat beim WTA-Turnier in Miami/Florida als erste deutsche Spielerin ihr Erstrundenmatch gewonnen.

Im deutschen Duell gegen Tatjana Maria (Bad Saulgau) setzte sich die 23-Jährige 6:3, 6:4 durch und feierte im siebten Aufeinandertreffen mit der sieben Jahre älteren Maria den fünften Sieg.

Die Weltranglisten-57. Witthöft überstand erst zum zweiten Mal im Jahr 2018 die erste Runde in einem Hauptfeld. In Doha hatte Witthöft im Februar ebenfalls gegen Maria gewonnen, ehe sie eine Runde später an der damaligen Weltranglistenersten Caroline Wozniacki (Dänemark) scheiterte.

Freilos für Kerber

In Miami trifft Witthöft in der zweiten Runde auf Julia Görges, die ebenso wie Angelique Kerber zum Auftakt ein Freilos hatte.

Beim gleichzeitig stattfindenden ATP-Turnier zog Maximilian Marterer in die zweite Runde ein. Der 22 Jahre alte Weltranglisten-73. setzte sich am Mittwoch gegen den 13 Plätze besser eingestuften Ungarn Marton Fucsovics mit 6:4, 6:4 durch. Nächster Gegner Marterers ist der Weltranglisten-Vierte Grigor Dimitrow aus Bulgarien.

Aus für zwei Davis-Cup-Spieler

Die Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff und Peter Gojowczyk sind hingegen bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 27 Jahre alte Struff unterlag dem schwedischen Teenager Mikael Ymer nach gutem Beginn mit 6:3, 5:7, 1:6 und scheiterte wie schon zuletzt in Indian Wells an seiner Auftakthürde.

Der 19 Jahre alte Ymer, Nummer 407 der Weltrangliste, war über eine Wildcard ins Hauptfeld des mit 7,9 Millionen Dollar dotierten Turniers gelangt.

Gojowczyk gewann gegen den australischen Qualifikanten John Millman ebenfalls den ersten Satz souverän, zog dann aber mit 6:2, 4:6, 4:6 den Kürzeren.