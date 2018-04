Julia Görges (Bad Oldesloe) hat ihr Auftaktmatch beim WTA-Turnier in Charleston/South Carolina mit großer Mühe gewonnen.

Die Weltranglisten-13. setzte sich in der zweiten Runde gegen die Amerikanerin Kristie Ahn nach 2:14 Stunden 2:6, 6:4, 7:6 (7:1) durch und steht damit erstmals seit 2013 wieder im Achtelfinale der mit 734.900 Dollar dotierten Sandplatz-Konkurrenz.

Dort trifft die 29-Jährige, die in Runde eins ein Freilos hatte, am Donnerstag entweder auf Laura Siegemund (Metzingen) oder Japans Aufsteigerin Naomi Osaka (Nr. 10), die noch am Mittwoch aufeinandertreffen. (Spielplan und Ergebnisse)

Görges fand gegen die nur auf Weltranglistenplatz 107 notierte Ahn, die vor dem Turnier in Charleston zuletzt im September 2017 ein Hauptrunden-Match auf der WTA-Tour gewonnen hatte, zunächst überhaupt nicht zu ihrem Spiel.

Ab dem zweiten Satz lief es phasenweise besser, Görges verlor aber immer wieder den Faden. Im dritten Durchgang führte sie 4:1 und schlug später bei 6:5 zum Matchgewinn auf, ließ Ahn aber jeweils wieder zurück ins Spiel kommen.

Am Mittwoch kämpft auch Fed-Cup-Spielerin Tatjana Maria gegen die an Nummer neun gesetzte Ashleigh Barty (Australien) um den Einzug ins Achtelfinale. Die frühere Top-Ten-Spielerin Andrea Petkovic war bereits in der ersten Runde ausgeschieden. (Weltrangliste der Damen)