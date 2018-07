Wimbledon-Halbfinalistin Julia Görges hat beim WTA-Turnier in Moskau das Viertelfinale erreicht. Auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung bezwang die 29-Jährige die Russin Natalja Wichljanzewa 6:2, 7:6 (7:2).

Schon in ihrem ersten Spiel hatte Görges beim lockeren Sieg über die Slowakin Viktoria Kuzmova überzeugt (DATENCENTER: Ergebnisse aus Moskau).

Für eine Überraschung sorgte Laura Siegemund, die sich in ihrem Erstrundenmatch beim mit 750.000 Dollar dotierten Sandplatzturnier gegen die an Nummer sieben gesetzte Französin Alize Cornet mit 4:6, 6:2, 6:3 durchsetzte. In der Runde der letzten 16 trifft die 30-Jährige auf Kateryna Koslowa aus der Ukraine.

Görges, die in Wimbledon beim größten Erfolg ihrer Karriere erst im Halbfinale an Serena Williams (USA) gescheitert war, bekommt es in der russischen Hauptstadt nun mit Olga Danilovic aus Serbien zu tun. Die 187. der Weltrangliste war als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht und hatte mit einem Erfolg über die Estin Kaia Kanepi (Nr. 8) für Aufmerksamkeit gesorgt.