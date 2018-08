Tennis, WTA: Julia Görges mit Aufgabe wegen Verletzung gegen Mladenovic

Fed-Cup-Spielerin Julia Görges ist beim WTA-Turnier in Cincinnati bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Die an Position 10 gesetzte Wimbledon-Halbfinalistin gab gegen die Französin Kristina Mladenovic beim Stand von 4:6, 2:3 wegen einer Wadenverletzung auf.

Vor den US Open (27. August bis 9. September) hat Görges noch für die Sonntag beginnenden Conneticut Open in New Haven gemeldet.

Damit nehmen an der mit 2,9 Millionen Dollar dotierten Frauen-Konkurrenz aus deutscher Sicht noch Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel/Nr. 4) mit einem Freilos in der ersten Runde und Tatjana Maria (Bad Saulgau) teil.