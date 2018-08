Julia Görges hat beim WTA-Turnier in Montreal das Achtelfinale erreicht.

Die 29-Jährige gewann in der zweiten Runde gegen die tschechische Qualifikantin Lucie Safarova mit 2:6, 6:4, 6:3. Nach 1:54 Stunden verwandelte die an Nummer zehn gesetzte Görges ihren ersten Matchball (DATENCENTER: Ergebnisse aus Montreal).

Ihre nächste Gegnerin ermitteln Olympiasiegerin Monica Puig (Puerto Rico) und Anastasia Sewastowa aus Lettland.

Puig rückte als Lucky Loser für die an Nummer sieben gesetzte Spanierin Garbine Muguruza ins Hauptfeld. Muguruza hatte ebenso wie in der Vorwoche in San Jose wegen einer Verletzung des rechten Arms zurückgezogen.