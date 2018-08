Wimbledon-Halbfinalistin Julia Görges ist vier Tage vor Beginn der US Open weiter in guter Form und hat beim WTA-Turnier in New Haven/Connecticut mühelos das Halbfinale erreicht.

Bei der Generalprobe zum letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres gewann die 29-Jährige aus Bad Oldesloe gegen die Russin Jekaterina Makarowa 6:4, 6:2. Im Halbfinale geht es für Görges gegen Belinda Bencic (Schweiz) oder Arina Sabalenka (Weißrussland).

Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber (Kiel) pausiert in der Woche vor den US Open, Laura Siegemund (Metzingen) war bereits in ihrem Auftaktmatch an der Britin Johanna Konta gescheitert.