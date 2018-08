Tennisprofi Laura Siegemund hat ihr Auftaktmatch beim WTA-Turnier in New Haven/Connecticut verloren. Die letztjährige Stuttgart-Siegerin unterlag der Britin Johanna Konta nach 1:46 Stunden mit 2:6, 5:7.

Wimbledon-Halbfinalistin Julia Görges ist damit bei der Generalprobe für die US Open (ab 27. August) die einzige deutsche Vertreterin im Achtelfinale. In der Runde der letzten 16 trifft die 29-Jährige entweder auf Danielle Collins (USA) oder Dajana Jastremska (UKR). Wimbledonsiegerin Angelique Kerber pausiert in der Woche vor den US Open.