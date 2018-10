Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hat bei der Auslosung des WTA-Saisonfinales in Singapur die vermeintlich schwierigere Gruppe erwischt. Die 30-Jährige bekommt es in der Roten Gruppe mit US-Open-Gewinnerin Naomi Osaka (Japan), French-Open-Finalistin Sloane Stephens (USA) und Debütantin Kiki Bertens (Niederlande) zu tun.

Ihr erstes Match bestreitet Kerber am Montag gegen Bertens. Spielbeginn ist um 13.30 Uhr MESZ, zunächst stehen sich Osaka und Stephens gegenüber. Kerber ist in Abwesenheit der verletzten Weltranglistenersten Simona Halep (Rumänien) an Position eins gesetzt.

In der Weißen Gruppe treffen Caroline Wozniacki (Dänemark), Petra Kvitova (Tschechien), Jelena Switolina (Ukraine) und Karolina Pliskova (Tschechien) aufeinander. Die jeweils beiden Gruppenersten ziehen ins Halbfinale ein.

Kerber fehlt noch der Sieg beim Saisonfinale

Für Kerber ist es die fünfte Teilnahme beim Saisonfinale der besten acht Spielerinnen. 2012, 2013 und 2015 war sie in der Gruppenphase ausgeschieden, in ihrem Traumjahr 2016 hatte sie nach den Grand-Slam-Titeln in Melbourne und New York sowie Olympiasilber erst im Finale von Singapur verloren.

Nach der überraschenden Trennung von ihrem belgischen Trainer Wim Fissette wird Kerber in ihrer letzten Turnierwoche des Jahres von ihrem Sparringspartner Andre Wiesler betreut. Gegen Osaka hat Kerber drei der vier bisherigen Aufeinandertreffen gewonnen, darunter auch in diesem Jahr in der dritten Runde von Wimbledon. Auch gegen Bertens (2:1) besitzt sie eine positive Bilanz, nur im Duell mit Stephens (1:4) sah Kerber bislang selten gut aus.