Die Ukrainerin Elina Svitolina und die Tschechin Karolina Pliskova sind die ersten Halbfinalistinnen beim WTA-Saisonfinale in Singapur.

In der Weißen Gruppe warf Svitolina (24) die dänische Titelverteidigerin Caroline Wozniacki mit 5:7, 7:5, 6:3 aus dem Wettbewerb und sicherte sich mit ihrem dritten Matchgewinn zugleich den Gruppensieg. Zuvor hatte die 26-jährige Pliskova durch das 6:3, 6:4 gegen Landsfrau Petra Kvitova den Einzug in die Runde der besten Vier perfekt gemacht.

In der Roten Gruppe kämpft Wimbledonsiegerin Angelique Kerber am Freitag gegen die frühere US-Open-Gewinnerin Sloane Stephens (USA) um den Einzug ins Halbfinale am Samstag gegen Svitolina oder Pliskova.

Kerber kämpft um Halbfinaleinzug

Kerber benötigt einen Zwei-Satz-Erfolg, um ohne Rechenspiele zum zweiten Mal nach 2016 die Vorschlussrunde beim Saisonfinale zu erreichen. Theoretisch kann aber auch eine knappe Niederlage reichen.

Das Turnier der besten acht Spielerinnen der Saison, das ab 2019 für zehn Jahre im chinesischen Shenzhen ausgetragen wird, ist mit sieben Millionen Dollar Preisgeld dotiert

SPORT1+ überträgt das Turnier LIVE. Insgesamt sind aus dem Singapoor Indoor Stadium in Kallang mehr als 31 Livestunden Tennis zu sehen. Die Halbfinalspiele werden am Samstag, 27. Oktober, ab 10 Uhr und ab 13 Uhr LIVE gezeigt. Das Finale überträgt SPORT1+ am Sonntag, 28. Oktober, LIVE ab 12.30 Uhr.