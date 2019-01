vergrößernverkleinern Sabine Lisicki scheidet beim WTA-Turnier in Thailand früh aus © Getty Images

Für Sabine Licicki endet die Teilnahme am Turnier im thailändischen Hua Hin in der ersten Runde. Sie scheitert an einer mehrfachen Grand-Slam-Siegerin.