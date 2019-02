Tennis: Angelique Kerber scheidet überraschend nach Leistungseinbruch aus

Angelique Kerber ist beim WTA-Turnier in Dubai nach einem krassen Leistungseinbruch überraschend im Achtelfinale ausgeschieden.

Die Wimbledonsiegerin verlor gegen Hsieh Su-Wei (Taiwan) in 1:47 Stunden mit 7:5, 4:6, 0:6. Am Vortag hatte Kerber nach einem Freilos in Runde eins ihr Auftaktmatch gegen Dalila Jakupovic aus Slowenien noch mit Mühe 7:6, 6:3 gewonnen.

Ob Kerber körperliche Probleme hatte, war zunächst nicht erkennbar. Die Kielerin, die in der Vorwoche in Doha das Halbfinale erreicht hatte, schien nach einem Wackler zu Beginn zunächst rechtzeitig in die Spur zu finden.

Einbruch in Satz zwei

Den ersten Satz sicherte sich die dreimalige Grand-Slam-Siegerin nervenstark. Im zweiten Durchgang hielt sie bis zum 4:4 mit, gewann anschließend jedoch kein einziges Spiel mehr.

In nur 22 Minuten ging der dritte Durchgang am Ende an die stark aufspielende Hsieh. Die beiden vorherigen Sätze hatten noch jeweils eine knappe Dreiviertelstunde gedauert. Kerber hatte dabei offenbar auch mit den widrigen äußeren Bedingungen im windigen Dubai zu kämpfen. Auch die intensiven Versuche ihres neuen Trainers Rainer Schüttler, auf ihr Spiel einzuwirken, halfen am Ende nicht.

Letztlich kassierte Kerber in einem bislang wechselhaften Jahr 2019 im 14. Match ihre vierte Niederlage. Für Hsieh war es derweil der erste Erfolg gegen eine Top-10-Spielerin seit ihrem Drittrunden-Coup im Vorjahr in Wimbledon gegen die damals topgesetzte Simona Halep.