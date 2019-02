Tennis, Weltrangliste: Angelique Kerber verliert einen Platz

vergrößernverkleinern Angelique Kerber verliert einen Platz in der Weltrangliste © Getty Images

Angelique Kerber verliert in der Weltrangliste weiter an Boden. Julia Görges bleibt in den Top 15. Bei den Männern stürzt Mischa Zverev ab.