Wimbledon-Halbfinalistin Julia Görges ist beim WTA-Turnier in Dubai in der ersten Runde ausgeschieden.

Die deutsche Nummer zwei verlor ihr Auftaktmatch gegen Alison Riske 4:6, 5:7. Nur fünf Tage zuvor hatte die 30-Jährige aus Bad Oldesloe die US-Amerikanerin beim hochkarätig besetzten Turnier in Doha im Achtelfinale in drei Sätzen geschlagen.

Görges hatte im ersten Satz, in dem sie schnell mit 0:3 zurückgelegen hatte, mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen und nahm zweimal eine medizinische Auszeit. Im zweiten Durchgang kam die Finalistin von 2012 nach 2:5-Rückstand noch einmal zurück, ehe die 28-jährige Riske nach 1:44 Stunden ihren zweiten Matchball verwandelte.

Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (31), zweite deutsche Spielerin am Persischen Golf, besitzt zum Auftakt ein Freilos und trifft in Runde zwei auf Dalila Jakupovic (Slowenien). Beim Turnier, an dem auch die Weltranglistenerste Naomi Osaka (Japan) teilnimmt, wird die Kielerin an Nummer fünf der Setzliste geführt.