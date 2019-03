Julia Görges ist beim hochdotierten WTA-Turnier in Miami/Florida gescheitert. In der dritten Runde unterlag die an Position 15 gesetzte 30-Jährige der Französin Caroline Garcia (Nr. 19) nach 80 Minuten mit 0:6, 5:7.

Damit sind aus deutscher Sicht nur noch Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Nr. 8) und Tatjana Maria im Frauenturnier vertreten. Kerber trifft in der dritten Runde auf Bianca Andreescu (Kanada), Maria spielt gegen Sloane Stephens (USA/Nr. 4).