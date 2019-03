Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hat beim WTA-Turnier in Indian Wells einen Auftakt nach Maß hingelegt. Die Weltranglistenachte aus Kiel besiegte in ihrem Zweitrundenmatch die Kasachin Julia Putinzewa in 64 Minuten 6:0, 6:2.

Die 31-Jährige gewann die ersten zehn Spiele des Matches. Damit entschied Kerber auch das zweite Duell mit der Weltranglisten-47. für sich.

"Ich habe heute ein perfektes Match gespielt. Das war wirklich gut heute von mir", sagte Kerber, die in der dritten Runde auf die Russin Natalia Wichljanzewa trifft. Zu Beginn der mit acht Millionen Dollar dotierten Veranstaltung hatte die dreimalige Grand-Slam-Siegerin von einem Freilos profitiert. Neben Kerber sind noch Deutschlands Nummer zwei Julia Görges und Mona Barthel im Turnier.

Marterer scheitert an Youngster

Beim ATP-Masters verlor Maximilian Marterer in der zweiten Runde 3:6, 2:6 gegen den 19 Jahre alten Lucky Loser Miomir Kecmanovic aus Serbien. Deutschlands Topspieler Alexander Zverev steigt nach einem Freilos erst in der zweiten Runde gegen den Slowaken Martin Klizan in das Turnier ein. Neben dem Weltranglistendritten sind auch Philipp Kohlschreiber, Jan-Lennard Struff und Peter Gojowczyk noch im Turnier. Gojowczyk bekommt es mit Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer aus der Schweiz zu tun.

Mischa Zverev war bereits an der Auftakthürde gescheitert. Ebenso zu Turnierbeginn schieden Andrea Petkovic und Laura Siegemund aus. Für Tatjana Maria war in Runde zwei Endstation.