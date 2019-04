Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hat beim WTA-Turnier in Stuttgart nachträglich ein Freilos für die erste Runde erhalten. Die 31-Jährige profitierte von der kurzfristigen Absage der an Position zwei gesetzten Simona Halep (Rumänien). Statt am Mittwoch gegen die Kroatin Donna Vekic zu spielen, bestreitet Kerber nun am Mittwoch oder Donnerstag direkt ein Achtelfinalmatch.

Gegnerin der dreimaligen Major-Siegerin ist die Siegerin der Partie zwischen Andrea Petkovic und Sara Sorribes Tormo (Spanien). Aus deutscher Sicht stehen in der Schwabenmetropole zudem noch Julia Görges, Laura Siegemund und Qualifikantin Anna-Lena Friedsam im Hauptfeld.

