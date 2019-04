Rund zwei Monate nach dem überraschenden Aus als Trainer der Weltranglistenersten Naomi Osaka hat der deutsche Erfolgscoach Sascha Bajin einen neuen Job auf der Tennistour gefunden.

Die Französin Kristina Mladenovic teilte am Montag über Instagram und Twitter mit, dass sie künftig von Bajin betreut werde.

"Ich freue mich sehr, meine neue Zusammenarbeit mit Sascha Bajin zu verkünden. Willkommen im Team, Coach", schrieb die 25 Jahre alte Mladenovic, die in der Weltrangliste an Position 66 geführt wird. Schon beim Turnier in Miami im März hatte der gebürtige Serbe Bajin in der Box von Mladenovic gesessen.

Erst Mitte Februar hatte Naomi Osaka trotz großer Erfolge überraschend die Trennung von Bajin bekannt gegeben. Mit dem 34 Jahre alten Münchner an ihrer Seite hatte sie in der vergangenen Saison die US Open gewonnen und zu Jahresbeginn auch in Melbourne triumphiert.

Bajin war zuvor unter anderem Hitting Partner von Superstar Serena Williams und der ehemaligen Weltranglistenersten Caroline Wozniacki aus Dänemark.