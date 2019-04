Die Tennis-Weltranglistenerste Naomi Osaka (Japan) hält sich auch rund zwei Monate nach der überraschenden Trennung von ihrem deutschen Erfolgscoach Sascha Bajin zu den Hintergründen bedeckt.

"Ich komme in Schwierigkeiten, wenn ich solche Fragen beantworte", sagte die 21-Jährige am Rande des WTA-Turniers in Stuttgart. Es habe in der Zusammenarbeit "unüberbrückbare Differenzen" gegeben.

Osaka hatte sich Mitte Februar trotz großer Erfolge überraschend von Bajin getrennt. Mit dem 34 Jahre alten Münchner an ihrer Seite hatte sie in der vergangenen Saison die US Open gewonnen und zu Jahresbeginn auch in Melbourne triumphiert.

Bajin, zuvor unter anderem Hitting Partner von Superstar Serena Williams (USA), trainiert seit Anfang April die Französin Kristina Mladenovic.