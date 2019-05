Die amerikanische Tennisspielerin Nicole Gibbs (26) ist an einer seltenen Krebsart in der Mundhöhle erkrankt.

Das schrieb die Weltranglisten-117. bei Twitter. Gibbs leidet demnach an Speicheldrüsenkrebs und wird am Freitag operiert. Bei den French Open in Paris wird sie daher nicht am Start sein, hofft aber auf eine Rückkehr zur Qualifikation für Wimbledon.

"Zum Glück hat diese Krebsart eine gute Prognose. Mein Arzt ist zuversichtlich, dass die Operation als Behandlung ausreicht", schrieb Gibbs. Sie werde versuchen, schneller als in den erwarteten vier bis sechs Wochen wieder gesund zu sein.

Gibbs ist seit sechs Jahren Profi und war 2016 die Nummer 68 der Welt. Ihre besten Grand-Slam-Resultate erzielte sie bei den US Open 2014 und bei den Australian Open 2017 jeweils mit dem Einzug in die dritte Runde.

Gibbs gewann für die Stanford University College-Titel im Einzel und mit der Mannschaft.