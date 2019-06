Anna-Lena Friedsam ist bei der Wimbledon-Generalprobe in Eastbourne nach einer starken Vorstellung ins Achtelfinale eingezogen. Die 25-Jährige bezwang die an Nummer 16 gesetzte Estin Anett Kontaveit 6:3, 6:4.

In der Runde der letzten 16 trifft Friedsam, derzeit nach vielen Verletzungsproblemen nur auf Weltranglistenplatz 356 geführt, auf die Weltranglistenvierte Kiki Bertens aus den Niederlanden.

Kerber und Petkovic noch am Start

In Eastbourne sind am Dienstag noch Wimbledonsiegerin Angelique Kerber gegen die Australierin Samantha Stosur sowie Andrea Petkovic gegen die frühere Weltranglistenerste Caroline Wozniacki (Dänemark) im Einsatz. Julia Görges hatte ihren Start nach der Final-Niederlage in Birmingham am Sonntag abgesagt.