Fed-Cup-Spielerin Julia Görges hat sich beim WTA-Turnier in Toronto in die zweite Runde gezittert. Die 30-Jährige bezwang zum Auftakt des Hartplatzturniers die Slowenin Polona Hercog mit 6:3, 1:6, 7:6 (7:5).

Im Entscheidungssatz hatte Görges beim Stand von 5:4 bereits zwei Matchbälle vergeben, im Tiebreak nutzte sie schließlich ihre insgesamt vierte Möglichkeit zum Sieg.

In der zweiten Runde trifft Görges auf die an Position elf gesetzte Schweizerin Belinda Bencic. Beim Sandplatzturnier in Lausanne hatte die deutsche Nummer zwei Mitte Juli in ihrer Erstrundenpartie noch wegen einer Verletzung am rechten Handgelenk aufgegeben.

Neben Görges sind bei dem mit rund 2,8 Millionen US-Dollar dotierten Turnier aus deutscher Sicht auch noch Angelique Kerber (Kiel) und Tatjana Maria (Bad Saulgau) vertreten.