vergrößernverkleinern Das Steffi-Graf-Stadion war 2008 Schauplatz der letzten German Open © Getty Images

Mehr als zehn Jahre ist die letzte Ausgabe der German Open in Berlin her. Jetzt ist die Rückkehr an die Anlage des LTTC Rot-Weiß perfekt.