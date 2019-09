vergrößernverkleinern Angelique Kerber muss sich im Halbfinale von Osaka geschlagen geben © Getty Images

Angelique Kerber muss weiterhin auf ihren nächsten Finaleinzug warten. In Osaka scheitert sie glatt in zwei Sätzen an einer Russin.