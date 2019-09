Die kanadische Tennisspielerin Bianca Andreescu ist nach ihrem Sieg bei den US Open mit einem großen Empfang in ihrer Heimatstadt Mississauga, in der Provinz Ontario, geehrt worden.

Bei der Feier am Sonntag vor tausenden Fans erhielt die 19-Jährige von Bürgermeisterin Bonnie Crombie den Schlüssel der Stadt, zudem wurde eine Straße nach Andreescu benannt. Auch Kanadas Premierminister Justin Trudeau gehörte zu den Gratulanten vor Ort.

"Das ist einfach verrückt. Ich bin wirklich gesegnet", sagte Andreescu: "Ich bin nicht über Nacht hierher gekommen. Es hat viel harte Arbeit und viel Schweiß gekostet, es hat viele Höhen und Tiefen gegeben."

Andreescu als Nummer 152 der Welt gestartet

Als Nummer 152 der Welt war die Teenagerin in die Saison gestartet und hatte in ihrer jungen Karriere bereits viele verletzungsbedingte Rückschläge wegstecken müssen.

"Sie ist eine Inspiration für Kanadier jeden Alters, aber um ehrlich zu sein, besonders für junge Kanadier, weil sie gezeigt hat, dass junge Menschen alles erreichen können", sagte Premierminister Trudeau.

Andreescu hatte eine Woche zuvor in New York durch das 6:3, 7:5 im Endspiel über US-Superstar Serena Williams als erste Kanadierin einen Grand-Slam-Titel im Einzel gewonnen.