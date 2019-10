Ist die Suche von Angelique Kerber nach einem neuen Trainer bald beendet?

Mit dem deutschen Erfolgscoach Sascha Bajin ist zumindest seit Sonntag ein geeigneter Nachfolger auf dem Markt.

Wie die Französin Kristina Mladenovic am Sonntag via Twitter bekanntgab, entschied sich Bajin dafür, die erst im April begonnene Zusammenarbeit mit der derzeitigen Weltranglisten-45. nicht weiter fortzusetzen. "Ich bin sehr enttäuscht über Saschas Entscheidung. Ich habe unsere Arbeit geliebt, und ich denke, wir hätten noch mehr erreichen können", schrieb die 26-Jährige unter anderem

Mladenovic hatte unter der Regie des 35 Jahre alten Bajin rund 30 Weltranglistenplätze im Einzel gutgemacht und eine Single-Bilanz von 26:17 Siegen erreicht, bei den drei gemeinsamen Grand-Slam-Auftritten war sie aber jeweils in Runde zwei gescheitert - bei den US Open hatte sie in Runde eins Kerber bezwungen.

Bajin Ex-Coach von Osaka

Erst Mitte Februar hatte Naomi Osaka trotz großer Erfolge überraschend die Trennung von Bajin bekannt gegeben. Mit Bajin an ihrer Seite hatte sie in der vergangenen Saison die US Open gewonnen und zu Jahresbeginn auch in Melbourne triumphiert.

Bajin war zuvor unter anderem Hitting Partner von Superstar Serena Williams und der ehemaligen Weltranglistenersten Caroline Wozniacki aus Dänemark.

Kerber war zuletzt während ihrer Turnierreise in Asien von Dirk Dier betreut worden. 2019 blieb die 31-Jährige ohne Turniersieg.

Bajin war bereits mit einer Zusammenarbeit mit Kerber in Verbindung gebracht worden.