Julia Görges hat genug: Die deutsche Tennis-Spielerin beendet überraschend ihre Karriere.

Das teilte die 31-Jährige am frühen Mittwochabend mit.

Görges verabschiedete sich mit einem emotionalen Statement. "Ich habe immer gewusst, dass ich es fühlen werde, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, zu Dir Tschüss zu sagen - der Moment ist da", richtete sie ihre Worte an das Tennis: "Vielen Dank für alles, was Du mir gegeben hast - Du wirst für immer in meinem Herzen sein."

Görges bei Wimbledon 2018 im Halbfinale

Als Weltranglisten-45. war sie hinter Angelique Kerber (24) zuletzt die zweitbeste Deutsche im Ranking. Görges hat insgesamt sieben Einzel-Titel gewonnen, darunter auch das hochklassig besetzte WTA-Turnier in Stuttgart (2011). Ihren letzten Turniersieg feierte sie 2019 in Auckland/Neuseeland, ihre beste Weltranglistenplatzierung war Rang neun.

Ihr bestes Ergebnis bei einem Grand-Slam-Turnier war das Halbfinale bei Wimbledon 2018.

Görges-Rücktritt: Rittner wehmütig

Sie gehörte zur "Goldenen Generation" um die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber, die frühere Top-10-Spielerin Andrea Petkovic und die einstige Wimbledonfinalistin Sabine Lisicki. Ihr letztes Turnier spielte Görges bei den French Open in Paris. In Roland Garros verlor sie in der zweiten Runde gegen die spätere Viertelfinalistin Laura Siegemund in drei Sätzen.

"Ihr Rücktritt macht mich wehmütig", sagte Bundestrainerin Barbara Rittner dem SID in Köln: "Es ist schon der zweite der Goldenen Generation nach Anna-Lena Grönefeld." Rittner erinnert sich an 15 Jahre mit Görges und viele Fed-Cup-Reisen, unter anderem zum Finale 2014 gegen Tschechien (1:3) in Prag. "Sie war ein ganz wichtiger Teil des Teams, sie war ehrlich, direkt und konstruktiv. Das habe ich sehr geschätzt. Sie hat sich als Person auf und neben dem Platz toll entwickelt", sagte Rittner.

Auch viele Kolleginnen verabschiedeten Görges mit warmen Worten.

"Glückwunsch zu einer großartigen Karriere", schrieb Donna Vekic: "Wir werden dich auf der Tour vermissen."

Görges' Mitteilung im Wortlaut:

Liebes Tennis,

ich schreibe Dir diese Zeilen, weil ich bereit bin, mich von Dir zu verabschieden.

Als ich mit 5 Jahren mit Dir angefangen habe, hätte ich niemals gedacht, dass wir einen so langen Weg zusammen gehen. Du hast mir so viele verschiedene Emotionen auf unserer Reise beschert und ich bin sehr dankbar für alles, was Du mir gezeigt und beigebracht hast.

Ich habe gelernt, mit den härtesten Niederlagen umzugehen, die größten Siege meiner Karriere zu genießen, wiederzukommen, als ich mit Dir gekämpft habe und nie aufzugeben, meine Träume zu verwirklichen.

Ich habe immer gewusst, dass ich es fühlen werde, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, zu Dir Tschüss zu sagen - der Moment ist da.

Ich bin bereit, das Kapitel Tennis zu schließen und ein Neues aufzumachen, worauf ich mich sehr freue.

Vielen Dank für alles, was Du mir gegeben hast - Du wirst für immer in meinem Herzen sein.

Deine Jule

Mit Sport-Informations-Dienst