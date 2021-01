Zwei Siege gab es für die deutschen Tennisspielerinnen in Melbourne bei der Rückkehr auf den Court nach 14-tägiger Corona-Quarantäne. Andrea Petkovic zog bei der Gippsland Trophy durch ein 6:1, 3:6, 7:5 gegen die Italienerin Martina Trevisan ebenso in die zweite Runde ein wie Mona Barthel (Neumünster) bei der Yarra Valley Classic. Barthel gewann 7:5, 6:3 gegen die in Düsseldorf geborene Australierin Kimberly Birrell.

Seit der Ankunft Down Under hatten die Tennisprofis dem Neustart entgegengefiebert. Maximal fünf Stunden täglich durften sie für Trainings und Behandlungen raus - die restliche Zeit mussten sie im Hotelzimmer mit Serien, Videospielen oder Workouts totschlagen. Nun hat die heiße Phase zur Vorbereitung auf die Australian Open (ab 8. Februar) begonnen.

Die Männer starten am Dienstag mit dem ATP Cup in den Spielbetrieb. Am Start für Deutschland sind dabei Alexander Zverev (Hamburg), Jan-Lennard Struff (Warstein) sowie die French-Open-Gewinner Kevin Krawietz/Andreas Mies (Coburg/Köln) im Doppel.

Während die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin Angelique Kerber (Kiel) beim Auftakt noch nicht dabei ist, haben sich die Topstars auf die beiden Konkurrenzen verteilt. Bei der Yarra Valley Classic ist die Weltranglistenerste Ashleigh Barty topgesetzt.

Für die Australierin ist es das erste Turnier seit einer fast einjährigen Pause. Bei einem Halbfinaleinzug winkt ihr ein Duell mit Serena Williams (USA). Bei der Gippsland Trophy könnte es im Endspiel zum Duell zwischen Simona Halep (Rumänien) und Naomi Osaka (Japan) kommen.