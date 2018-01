Der Poker um Pierre-Emerick Aubameyang ist offenbar entschieden. Borussia Dortmund und der FC Arsenal sollen sich geeinigt haben - jedenfalls, wenn es um die Ablösefrage geht.

Für 63 Millionen Euro (plus Bonuszahlungen) darf der wechselwillige Gabuner laut Bild die Düse machen. Die US-Unternehmensgruppe "Stan Kroenke", der die Mehrheit an den Gunners gehört, müsse nur noch grünes Licht geben.

Steigt also in Kürze weißer Rauch aus der Geschäftsstelle am Rheinlanddamm auf? Noch ist es nicht soweit - denn einen Haken hat der Transferpoker noch.

Video

Es geht um den passenden Nachfolger von Aubameyang, den die Borussen ebenfalls bis zum Transferschluss am Mittwochabend eingetütet haben müssen. Vorher entlassen sie ihn nicht aus seinem Vertrag.

Modeste knipst auch in China

Die Crux: Um die Champions-League-Plätze nicht aus den Augen zu verlieren, müssen die Verantwortlichen in der Kürze der Zeit den passenden Stürmer finden. Einer, der dem BVB auf Anhieb eine gewisse Anzahl an Toren garantieren kann.

Gerade im Winter ist ein solcher Stürmer kaum zu bekommen. Es sei denn, man heißt Peter Stöger und erinnert sich an die vergangene Saison.

Video

Da schoss ein gewisser Anthony Modeste den 1. FC Köln mit 25 Toren Köln fast im Alleingang in die Europa League. Und: Passenderweise wäre der französische Angreifer auch noch zu haben.

Für 30 Milllionen Euro könnte Modeste laut kicker aus seinem Vertrag beim chinesischen Klub Tianjin Quanjiang herausgekauft werden.

Mit sieben Toren in acht Spielen hat der 30-Jährige auch in Fernost seinen Torinstinkt bewiesen. Geht es nach ihm, würde er lieber heute als morgen zu Stöger zurückkehren.

Batshuayis Bewerbungsspiel

Nach derzeitigem Stand könnte die Dortmunder Chefetage tatsächlich ernsthaft überlegen, Modeste in die Bundesliga zurückzuholen. Denn: Bei anderen Kandidaten gestaltet sich ein Transfer schwieriger.

Das Tauschgeschäft mit den Gunners, das auf der Hand lag, wurde von Olivier Giroud abgeblasen. Den 30-Jährigen zieht es nicht in die Bundesliga, er will lieber in London bleiben.

London könnte für den Franzosen aber auch FC Chelsea heißen, denn die Blues sind ebenfalls noch auf der Suche nach einem Angreifer.

Sollte Giroud also an die Stamford Bridge wechseln, wäre der Weg für ein anderes BVB-Wunschobjekt frei: Michy Batshuayi. Seine Bewerbung gab der 24-Jährige am Sonntag im FA-Cup beim 3:0-Sieg gegen Newcastle ab, als er einen Doppelpack erzielte.

Laut Bild soll der Belgier in den Startlöchern Richtung Dortmund stehen. Mehr als einen Leihvertrag würde der BVB aber bei Batshuayi nicht herausschlagen können, das hat Chelsea-Trainer Antonio Conte bereits klar gemacht.